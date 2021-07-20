Мишель предложил странам «Ассоциированного трио» посоревноваться в реформах

19.07.2021 21:43

Укринформ

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул важность реформ для Украины, Грузии и Молдовы – и предложил им определить конкурентные ключевые показатели на этом пути.

Об этом Мишель заявил во время международной конференции в Батуми в ходе выступления на сессии «Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении», сообщает Укринформ.

Полная трансляция выступления европейского руководителя обнародована на мультимедийном портале ЕС.

«Мы приветствуем инициативу «Трио», которая ставит цель усилить координацию между ассоциированными партнерами и ЕС, что может способствовать обмену лучшим опытом в реформах и имплементации широкого повестки дня ради будущего каждой из стран… Позвольте мне сделать одно предложение. Почему бы не установить определенные конкурентные вехи в ключевых реформах? Это могло бы придать дополнительный импульс в реформах, увеличить взаимную поддержку среди партнеров и помочь им достичь как можно более близких связей с ЕС», – сказал президент Европейского совета.

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Он заметил, что сегодняшняя встреча лидеров Украины Грузии и Молдовы является важной вехой, свидетельствующей об особых связях, которые объединяют ЕС с его ассоциированными партнерами.

«Я убежден, что «Восточное партнерство» является локомотивом для трансформации, для благосостояния и роста. Оно является мощным символом открытости, взаимного доверия и сотрудничества. В течение всего одного поколения независимости дистанция между вашими обществами и ЕС сократилась беспрецедентно. ЕС был и остается вашим преданным партнером в достижении большей демократии, стабильности и благосостояния, и прежде всего, блага для народов ваших стран», – подчеркнул Мишель.

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Как сообщал Укринформ, сегодня в Батуми состоялась встреча лидеров стран «Ассоциированного трио» – Украины, Грузии и Молдовы, с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В декларации по итогам встречи стороны отметили, что вступление в Европейский Союз является целью, объединяющей три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для «Ассоциированного трио», и никто не сможет повлиять на этот выбор.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ