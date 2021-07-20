Кулеба: «Ассоциированное трио» – это отрезание Украины, Молдовы и Грузии от «русского мира»

Кулеба: «Ассоциированное трио» – это отрезание Украины, Молдовы и Грузии от «русского мира»

20.07.2021 13:06

Укринформ

Украина, Молдова и Грузия имели общее прошлое с Российской Федерацией, но будущее члены "Ассоциированного трио" хотят строить с Европой.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении в Фейсбуке по итогам встречи лидеров стран "Ассоциированного трио" – Украины, Грузии и Молдовы в Батуми.

"Ассоциированное трио" – это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от всех этих концепций "единого народа". У нас действительно было общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими странами, не с Россией", – сказал Кулеба.

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Он добавил, что Россия, к сожалению, себя дискредитировала, поэтому не можем ей верить.

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"Мы должны строить с ней отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе. Это ключевой элемент, это веха – впервые три страны совместно об этом заявили в Батуми и будут совместно двигаться к этой цели", – акцентировал министр.

Как сообщал Укринформ, 19 июля в Батуми состоялась встреча лидеров стран "Ассоциированного трио" – Украины, Грузии и Молдовы, с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В декларации по итогам встречи стороны отметили, что вступление в Европейский Союз является целью, объединяющей три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для "Ассоциированного трио", и никто не сможет повлиять на этот выбор.

По материалам: Укринформ