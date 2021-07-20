Гетманцев назвал причины проведения внеочередной Рады после закрытия сессии

20.07.2021 09:44

Укринформ

Завершение очередной сессии Верховной Рады не означает закрытие работы по факту. Так, на сегодня, 20 июля, запланировано внеочередное заседание. Оно вызвано попытками оппозиции помешать подписанию ранее принятых законов.

Как передает Укринформ, об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" рассказал народный депутат (фракция "Слуга народа") Даниил Гетманцев.

В повестке дня внеочередного заседания – рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады относительно принятых ранее законов, касающихся реформы судопроизводства и трансформации Укроборонпрома.

Читайте также: Встречу «слуг народа» с Зеленским и правительством перенесли на следующий политический сезон

Гетманцев уточнил, что эти "постановления об отмене" были поданы оппозицией.

"Речь идет о том, что именно во время этой сессии поведение оппозиции, к сожалению, предопределяло достаточно широкое злоупотребление правами. И мы видели, когда оппозиция блокировала рассмотрение законопроектов. Они занимались дешевым пиаром вместо того, чтобы думать о стране. То же самое происходит и сейчас", – сказал он.

Читайте также: Рада намерена 20 июля разблокировать законы для судебной реформы – Корниенко

Нардеп подчеркнул, что оппозиция прежде всего пытается заблокировать процесс подписания законов о судебной реформе.

"Судебная реформа, которую мы разблокировали и в которой очень нуждается наша страна, – это вопрос номер один сегодня. Они (оппозиция – ред.) заблокировали ее вот такими постановлениями, постановлениями об отклонении. Это когда по каким-то формальным признакам они вносят постановление, и спикер не может подписать соответствующий закон, пока формально в зале Верховной Рады не рассмотрят это постановление", – объяснил причины созыва внеочередной сессии Гетманцев.

Читайте также: Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 20 июля

Как сообщалось, 16 июля закрылась пятая сессия Верховной Рады IX созыва, которая длилась со 2 февраля. Сегодня в 14:00 начнется внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, во время которого планируют рассмотреть, в частности, постановления об отмене следующих принятых законопроектов: № 3711-д – о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины; № 5068 – о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия; № 5069 – о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия; № 3822 – об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

По материалам: Укринформ