Зеленский в Грузии отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией

Зеленский в Грузии отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией

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19.07.2021 11:55

Укринформ

Украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским после приземления в Батуми отправилась на линию разграничения между Грузией и ее оккупированной территорией – Абхазией.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Прямо сейчас, сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с Президентом едет на линию разграничения между Грузией и ее оккупированной территорией – Абхазией. Это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией», – написал Кулеба.

Он также проинформировал, что во время Батумской конференции, в которой примет участие президент, украинская сторона будет говорить о безопасности в Черноморском регионе и интеграции в ЕС.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 19 июля отбыл с рабочим визитом в Грузию, в ходе которого примет участие в работе Батумской международной конференции. Кроме того, будет положено начало деятельности формата «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита «Ассоциированного трио» и проведут совместную встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Фото: EUMM Georgia

По материалам: Укринформ