Зеленский примет участие в работе Батумской международной конференции

19.07.2021 08:12

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в работе Батумской международной конференции.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"19 июля 2021 года Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Грузию с целью положить начало деятельности формата «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств", – отмечается в сообщении.

Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита «Ассоциированного трио» и проведут совместную встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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В рамках визита глава Украинского государства также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Президентом Республики Молдова Майей Санду и Президентом Европейского совета.

По материалам: Укринформ