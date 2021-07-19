Зеленский представил Монастырского коллективу МВД

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16.07.2021 14:21

Укринформ

Президент Володимир Зеленський представив Міністерству внутрішніх справ нового очільника Дениса Монастирського.

Как сообщает Укринформ, мероприятие вживую транслирует МВД в Фейсбуке.

"Хочу доверять, хочу гордиться каждым представителем Министерства внутренних дел", – подчеркнул Президент.

Зеленский назвал назначение Монастырского на пост главы МВД доверием от парламента, Премьер-министра и Президента.

"Мы все действительно хотели, чтобы Вы стали министром", – обратился глава государства к новому министру внутренних дел.

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и прежде всего руководству правоохранительных органов, МВД.

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"Мне как гражданину, очень хочется доверия, уважения. Я не могу сказать о задачах от Президента или от государства, думаю, что Вы прекрасно знаете, господин новый глава МВД, так же, как и присутствующие здесь люди с опытом прекрасно знают, что им делать. Свою работу, я уверен, что Вы ее знаете лучше меня и лучше любого простого гражданина Украины, но для нас очень важно, чтобы все мы гордились нашей Национальной полицией, правоохранительными органами. Именна эта задача является самой главной для нового министра внутренних дел. И это задача не от президента, или от правительства, а именно внутренняя задача как от гражданина Украины", – отметил Президент.

Новоназначенный министр внутренних дел считает, что основным мерилом работы ведомства является степень доверия граждан к правоохранительным органам.

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"Я считаю, что первое и главное – это, действительно, доверие к правоохранительным органам. Даже в законе о Национальной полиции записано, что именно доверие к правоохранительным органам является основным мерилом работы Национальной полиции. Я думаю, что это четко и очень правильно", – сказал он.

По словам Монастырского, одним из главных приоритетов в его деятельности на посту будет борьба с организованной преступностью, так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами.

Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 парламентарий.

До назначения Монастырский был народным депутатом от фракции "Слуга народа" и возглавлял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Экс-глава МВД Арсен Аваков 13 июля подал заявление об отставке, а 15 июля парламент освободил его от должности.

По материалам: Укринформ