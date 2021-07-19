Зеленский обсудил с Мишелем подготовку к саммиту Украина – ЕС

19.07.2021 21:43

Укринформ

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудили подготовку Саммита Украина – Европейский Союз, который запланирован на октябрь этого года.

Как передает Укринформ, встреча состоялась во время рабочего визита Президента Зеленского в Грузию, сообщается на сайте главы государства.

В начале беседы Президент Украины поблагодарил Президента Европейского совета за поддержку в проведении первой встречи в формате «ЕС + Ассоциированное трио» (Украина, Грузия, Молдова) на самом высоком уровне и готовность способствовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров с Европейским Союзом.

«Очень важно, что вы присутствовали на этой встрече. Наши народы заслуживают европейскую перспективу, учитывая, в частности то, что объем обязательств наших трех государств по соглашениям об ассоциации можно сравнить с обязательствами нынешних стран – кандидатов на членство в ЕС», – отметил глава государства.

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Зеленский предложил рассмотреть ряд инициатив для развития практического сотрудничества между государствами «Ассоциированного трио» и ЕС, которые имели б пользу как для граждан, так и для бизнеса.

В частности, это касается реализации совместных инфраструктурных проектов, взаимодействия в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и обороны, цифрового рынка и торговли.

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Как сообщал Укринформ, Президент Зеленский в понедельник, 19 июля, находится с рабочим визитом в Грузии.

Сегодня в Батуми состоялась встреча лидеров стран Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы с участием Президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

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В декларации, принятой по итогам встречи, стороны отметили, что вступление в Европейский Союз является целью, объединяющей все три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для Ассоциированного трио, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот выбор.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ