У Молдовы, Грузии и Украины есть потенциал для усиления ЕС – Санду

У Молдовы, Грузии и Украины есть потенциал для усиления ЕС – Санду

19.07.2021 20:30

Укринформ

Лидеры Молдовы, Грузии и Украины осознают необходимость проведения реформ на пути к членству в ЕС, в то же время они убеждены, что у членов Ассоциированного трио есть потенциал для усиления ЕС.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила президент Молдовы Мая Санду во время провозглашения заявлений для прессы после одобрения лидерами Украины, Молдовы и Грузии Декларации Батумского саммита.

Санду отметила, что Молдова, Грузия и Украина хотят построить Европу в своих странах, а также когда-то стать членами европейской семьи.

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По ее словам, все страны-члены Ассоциированного трио понимают, что первые и самые тяжелые этапы – это то, что надо сделать дома, усиливая демократические институты, верховенство права, обеспечивая независимость правосудия, антикоррупционных учреждений и восстановление доверия наших граждан.

«Эти реформы – это наша обязанность. Мы не можем их ни отложить, ни обойти… Мы сегодня подписали декларацию Батумского саммита и хотим достичь большего… Наше общее желание – присоединиться к Европейскому Союзу на основании наших заслуг – демократии, борьбы за права людей, консолидации наших демократий. Мы верим, что есть потенциал для того, чтобы стать странами-членами, которые усилят ЕС», – сказала Санду.

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Как сообщал Укринформ, в Декларации Батумского саммита, принятой главами государств Ассоциированного трио, отмечается, что вступление в Европейский Союз является общей целью для Украины, Грузии и Молдовы, которая не имеет альтернативы.

По материалам: Укринформ