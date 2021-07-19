Каждая страна ЕС может внести Украину в собственный «зеленый список» – Шмыгаль

19.07.2021 00:39

Укринформ

Решение Совета ЕС о внесении Украины в "зеленый" список стран, в отношении которых рекомендуется отменить ограничения на въезд, открывает дополнительные туристические возможности для украинцев.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя экономические итоги недели в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Совет Европейского Союза внес Украину в перечень стран, для граждан которых рекомендуется отменить временные ограничения на въезд. Это решение открывает дополнительные туристические возможности для украинцев. Теперь каждое государство-член Евросоюза может внести Украину в свой собственный "зеленый список". И уже ряд стран открыли границы для украинцев", – отметил глава правительства.

В то же время он заметил, что правительство продолжает работу над внедрением "ковид-сертификатов", чтобы граждане Украины могли беспрепятственно путешествовать по Европе в период пандемии. "На этой неделе показал наши наработки вице-президенту Европейской Комиссии Марошу Шефчовичу. Он заверил, что документ не отличается от европейского образца, и это указывает на потенциально положительное решение о признании сертификатов Евросоюзом", – рассказал Шмыгаль.

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Премьер также отметил начало между Украиной и ЕС стратегического партнерства в сырьевой отрасли и подписания соответствующего Меморандума: "Украина стала второй страной после Канады, с которой у ЕС будет подобный формат сотрудничества. Также это уже второе стратегическое направление нашего взаимодействия с ЕС после энергетической отрасли".

Глава Кабмина подчеркнул, что партнерство в области критического сырья позволит Украине раскрыть добывающий потенциал, привлечь инвестиции в недропользование, развивать перерабатывающую промышленность и создавать добавленную стоимость. "Потенциал эффективного использования недр Украины может составить более 400 млрд долларов в последующие 10 лет и 10 млрд долларов инвестиций уже на первом этапе", – резюмировал глава правительства.

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Как сообщал Укринформ, 15 июля Совет ЕС добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVID-19.

Фото: kmu.gov.ua

По материалам: Укринформ