Госдеп США приветствовал принятие Украиной «судебных» законов

19.07.2021 10:59

Укринформ

Соединенные Штаты Америки приветствуют принятие Верховной Радой законов в рамках судебной реформы и надеются, что они обеспечат лучшее будущее для всех украинцев.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере написал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы приветствуем принятие украинским парламентом законов о судебной реформе при твердой поддержке со стороны Президента Украины», – говорится в твите дипломата.

We welcome the judicial reform laws passed by the @ua_parliament with the strong backing of the President of Ukraine. We hope these changes will help strengthen Ukraine’s institutions, promote transparency, and lead to a brighter future for all Ukrainians. https://t.co/2uMvMuunwG

— Ned Price (@StateDeptSpox) July 19, 2021

По его словам, Соединенные Штаты надеются, что «эти изменения помогут усилить украинские государственные институты, будут способствовать прозрачности и обеспечат лучшее будущее для всех украинцев».

Читайте также: Бывшие политзаключенные Кремля встретились с представителем Госдепа США

Ранее поддержку принятых законов в рамках реформы судопроизводства приветствовал Евросоюз.

Так, вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович назвал «очень важным» решимость руководства Украины по реформированию судебной системы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и пообещал Украине второй транш макрофинансовой помощи сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформирование судебной системы.

Читайте также: США не решают судьбы ни одной страны вместо их народов – Кент

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада в среду приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», предусматривающий реформу ведомства. За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

13 июля парламент принял в целом с предложениями Президента Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины». Решение поддержали 305 народных депутатов.

По материалам: Укринформ