ЕС на саммите в декабре должен показать видение отношений с Украиной, Грузией и Молдовой – Зеленский

ЕС на саммите в декабре должен показать видение отношений с Украиной, Грузией и Молдовой – Зеленский

19.07.2021 15:57

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз на декабрьском саммите Восточного партнерства должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами – Украиной, Грузией и Молдовой.

Об этом Зеленский заявил в выступлении на открытии Батумской международной конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

Глава государства отметил, что в декабре должен состояться очередной саммит Восточного партнерства. По его словам, это очень важно, но отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей Восточного партнерства делает этот формат «не таким предметным, полуживым».

«Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще. Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны Европейского Союза», – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет поддерживать инициативу Восточного партнерства «ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений».

Читайте также: Каким будет «Восточное партнерство» без Беларуси – МИД Украины сделал заявление

Зеленский также выразил надежду, что Украина, Грузия и Молдова вместе придут к этой цели и вместе отметят пополнение европейской семьи «тремя сестрами».

Президент убежден, что агрессия Российской Федерации направлена ​​на торможение европейской интеграции Украины, Молдовы и Грузии, поэтому важно движение навстречу и поддержка со стороны Европейского Союза.

"Продолжающаяся агрессия Российской Федерации, гибридные атаки, оккупация суверенных территорий направлены на то, чтобы существенно тормозить наше движение к этой интеграции. Поэтому важно движение навстречу и важна поддержка со стороны ЕС", – сказал он.

Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за признание европейских устремлений ассоциированных партнеров, однако подчеркнул, что "не менее важно превратить все эти слова в действия".

"Ведь если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских устремлений трех наших стран, тогда некоторые демонстрирует железные мышцы своего оружия у трех наших государственных границ", – заявил Президент.

Читайте также: ЕС мобилизует €17 миллиардов инвестиций для стран Восточного партнерства

По его словам, это угроза не только для Украины, Молдовы и Грузии, но и для всего континента.

"Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может стать предоставление Украине, Молдове, Грузии европейской перспективы как государствам, которые разделяют общие ценности в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС. Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше, и за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что "территории стали меньше" временно, но насколько временно, во многом зависит от поддержки европейских партнеров.

В то же время Президент отметил, что Украина, Грузия и Молдова имеют общие устремления сегодня и общее видение завтра, а именно – полноправное членство в ЕС, равенство, свобода и демократия.

В то же время Зеленский добавил, что страны объединяют не только устремления, но и цена, которую пришлось за них заплатили, ведь три государства "не из книг знают", что такое аннексия, оккупация и война.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 19 июля совершает рабочий визит в Грузию. В ходе визита будет начата деятельность формата «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств – лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита «Ассоциированного трио» и проведут совместную встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ