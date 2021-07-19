Политика

Батумский саммит: Евроинтеграция не имеет альтернативы для Украины, Грузии и Молдовы

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Батумский саммит: Евроинтеграция не имеет альтернативы для Украины, Грузии и Молдовы

Батумский саммит: Евроинтеграция не имеет альтернативы для Украины, Грузии и Молдовы

Декларация

19.07.2021 18:14

Укринформ

Вступление в Европейский Союз является общей целью для Украины, Грузии и Молдовы, которая не имеет альтернативы.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в Декларации Батумского саммита, которая принята главами государств Ассоциированного трио и опубликована на сайте Президента Украины. 

"Вступление в Европейский Союз – это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор. Мы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Европейским Союзом. Поддержанные крепкой волей наших народов стать частью европейской семьи, мы едины в своей решимости сотрудничать, чтобы обеспечить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для будущего членства в ЕС наших трех государств", – указано в документе.

Следует…

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ

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