Закон о национальных сообществах разрушит базовые месседжи Кремля – ​​Арестович

18.07.2021 19:44

Укринформ

Принятие в будущем закона о национальных сообществах, как и уже принятый Закон "О коренных народах Украины", разрушают утверждение Кремля, что в Украине нарушаются права "различных граждан, различных культур, различных языков".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

"Заявления России о том, что здесь ущемляются "национальные меньшинства" или "национальные сообщества", или что Украина предоставляет неравные права и возможности для различных граждан, различных культур, различных языков будут несколько осложнены после принятия закона. То есть эта часть российской пропаганды будет подсечена. И это очень хорошо, потому что она представляет один из самых серьезных векторов, по которым они нас пытаются критиковать", – сказал он.

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Однако, отметил Арестович, даже новые законы Украины не в силах остановить поток дезинформации и пропаганды со стороны Кремля.

"Реки дезинформации против Украины будут существовать столько, сколько существует Российская Федерация. Поэтому и на этой теме они будут играть", – считает спикер украинской делегации в ТКГ.

Но кроме России существуют еще и другие страны, в которых действуют нормы международного права, добавил он.

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"Существуют международные организации, которые дают свою соответствующую оценку. И эта оценка будет в плюс Украине, и поможет нам крепче закрепить нашу позицию на международной арене", – подытожил Арестович.

Как сообщалось, Верховная Рада разрабатывает новый законопроект о национальных сообществах. Это определение будут использовать вместо "национальных меньшинств". Как пояснил Президент Владимир Зеленский, термин "меньшинства" с самого начала несет в себе чувство неравенства граждан.

По материалам: Укринформ