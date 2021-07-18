Восточный вояж Лаврова в подсветке "украинской статьи" Путина

16.07.2021 16:59

Укринформ

Переговорные площадки, геополитические понты и угроза прямой агрессии

Чем больше у Кремля разногласий на западном векторе, тем большее значение приобретает восточное направление. Иногда – декоративно-пиаровское, иногда – воплощенное в конкретные дела. Мы уже писали об этом на примере долгого визита Сергея Лаврова в Китай и Южную Корею (22-25 марта): «Турне Лаврова, саммит ЕС и долгострой Nord Stream-2: есть ли связь».

На текущей неделе ситуация в чем-то похожая: тоже четырехдневная поездка главы российского МИДа – в Душанбе и Ташкент (13-16 июля), с весьма широким кругом встреч и событий. И здесь тоже есть свой фон и свой прожектор, который ярче высвечивает ситуацию, делая ее более понятной.

ВОСТОК НАЧИНАЕТСЯ НА ЗАПАДЕ

Впрочем, зайдем издалека. Перед тем, как говорить о Востоке, поговорим о Западе. Еще совсем недавно российские телепропагандисты, все эти поповы-скабеевы, соловьевы-киселевы по поводу климатических изменений только хихикали, оттаптываясь на Грете Тунберг. Но что-то изменилось и вот уж те же люди говорят, что московская жара озадачивает. И нужно что-то делать, причем всем сообща. Это, конечно же, неслучайно. При Трампе, которому было плевать на климатические проблемы, эта тема для Кремля была нефункциональной. А теперь, при Байдене – другое дело.

Ведь суть московской дипломатии не в том, чтобы решать проблемы, а в том, чтобы их плодить, шантажистски предлагая свои услуги для их решения. И пока Москву наказывают за агрессию, отравления, хакерство, ей очень важно иметь сферы, площадки, на которых можно сохранять постоянный контакт с Западом. Но если какая-нибудь Сирия, Ливия (теперь, возможно, еще и Афганистан) требуют денежных и человеческих затрат, то климатическое балабольство для Москвы, в общем-то, бесплатно. Но при этом – чрезвычайно полезно.

И вот, начиная с Женевского саммита Байден-Путин, появился отдельный «климатический трек». Сначала видео-выступление Путина на Саммите по вопросам климата (22 апреля). А теперь, 12-15 июля, приезд в Москву с большой программой и множеством встреч Джона Керри, госсекретаря США при «втором Обаме», ныне же – спецпредставителя американского президента по климату. Совершенно очевидно, что он в системе взаимоотношений с РФ, выстраиваемых Байденом и Блинкеном, играет роль «доброго следователя». Об исключительной конструктивности и приветливости Москвы и Путина (в этом вопросе) Керри говорит так сладко и убедительно, что заслушаешься и даже поверишь.

Отдельно стоит остановиться на персоне визави Керри – нынешнем советнике президента РФ по вопросам изменения климата. С 2018 года – это Руслан Эдельгериев. До того – глава правительства Чечни, до того – министр сельского хозяйства. А перед тем – высокопоставленный сотрудник в системе кадыровского МВД (спецотдел по охране первых лиц, то есть человек особо приближенный). Эдельгериев, с одной стороны, имеет хорошее образование, элементы европейского лоска, но с другой, как говорят, при переговорах способен, как бы шутя, использовать эмвэдэшную стилистику в чеченском варианте. Так что интересно будет проследить за результатами его частых встреч с Керри и за тем, насколько это будет похоже на вербовку, столь популярную в российской дипломатии после воцарения в Кремле Путина.

ЗДРАВСТВУЙ, АФГАН. ПРИВЕТ, ТАЛИБАН!

Итак, Лавров успел пообщаться в Москве с Керри (12 июля), и вечером следующего дня уехал в Душанбе, где 14 июля должно было начаться заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан), а также заседание контактной группы «ШОС–Афганистан». Второй сюжет, пожалуй, даже более интересен, поскольку очень показателен для российской внешней политики, в которой Афганистан, похоже, становится в один ряд с Сирией и Ливией.

14 июля главы МИДов ШОС приняли специальное совместное заявление с таким главным тезисом: «Подтверждаем позицию государств-членов ШОС о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев». Говоря русским языком, в этой стране вновь грядут большие тёрки за власть.

На прошлой неделе (8 июля) в Москву приезжали представители Талибана (официально – «террористической организации, запрещенной в РФ»), где провели переговоры. И вот уж Москва, не отвергая контактов с центральным правительством в Кабуле, начинает аккуратную поддержку Талибана, рассказывая на своих информресурсах, как он хорош, в частности в противостоянии с ИГИЛ. С другой стороны, Россия предупреждает талибов, что они получат жесткий отпор, если «затронут интересы союзников России». То есть после ухода из Афганистана США и их союзников – Москва, поплевывая им вослед, пытается влезть в эту ситуацию настолько, чтобы можно было манипулировать разными сторонами и быть важной для всех.

Посмотрим на карту – с кем из постсоветских стран Центральной Азии граничит Афганистан? Длинная граница с Туркменистаном (800 км) и Таджикистаном (более 1300 км), на порядок короче – с Узбекистаном (144 км). С Кыргызстаном «Афган» не граничит. Но вот новости от 14 июля – «Талибы изгнали с афганского Памира десятки семей киргизов». Значит, и Бишкек на афганскую тему завязан напрямую… Смотрим еще одну российскую новость с той же датировкой: «Проект по строительству новой погранзаставы (на афганской границе, – О.К.) в Таджикистане с участием РФ реализуется – МИД».

ПРИВЯЗЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ВКЛЮЧАЯ ТУРКМЕНИСТАН

И вот с таким набором карт игра российской дипломатии по афганскому направлению становится очевидной. Заигрывать с Талибаном, но в надежде, что он не заиграется. Пугать Талибаном постсоветские центральноазиатские страны, влезая в них все больше, если не экономически, как Китай, то военно. Отдельная история – Туркменистан. Благодаря своим запасам энергоносителей, диктатура в Ашгабате до сих пор старалась держаться обособленно от России. Теперь же, при желании (Москвы), можно дестабилизировать афгано-туркменскую границу настолько, что потребуются гарантии безопасности от РФ. И тогда (свое)вольному нынче Туркменистану придется идти в общее стойло ЕврАзЭС, ОДКБ («Ташкентский договор») и т.д.

Переходим к следующему пункту. 15 июля Лавров уже в Ташкенте, где 15-16 июля проходит международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» (афганская тема здесь тоже одна из главных). Состав у нее интересный: президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, главы МИД Китая и РФ Ван И и Сергей Лавров.

Встреча двух последних была (по крайней мере, в открытой части) не очень интересной, фанфарной – «Лавров: отношения РФ и Китая находятся на самом высоком уровне за всю их историю». Впрочем, и за этой банальностью можно увидеть традиционную для последнего времени картину. Прагматичная КНР реализует свои планы, по максимуму используя выгоды интеграционных процессов (в том числе, в рамках ШОС). А вот Россия занимается преимущественно военно-дипломатическим пиаром, оплачивая свое мнимое величие кровью (но с учетом нынешних законов о засекречивании военных потерь – это Кремлю мало чем грозит).

Важно и другое – забывая комплексы Афганской войны (1979-1989), преодолевая их, Москва вновь начинает военные игры с Афганистаном, пока что – по его периметру. Но ведь это только начало, а кто знает, как дальше развернется…



Карикатура Сергея Йолкина

МАЛОРОССИЯ КАК «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» ВЛАДИМИРА ПУТИНА

А вот теперь вернемся к путинской статье про «адиннарот». Этот двуязычный шедевр «Об историческом единстве россиян и украинцев» вышел в свет 12 июля и всю эту неделю вокруг него продолжаются ритуальные танцы восторга в поле России (информационном). Впрочем, одной статьи оказалось мало. И уже во вторник, 13 июля, Путин, будучи в Петербурге, еще дополнительно ответил на вопросы (похоже, своей же пресс-службы, написанные под его диктовку) по поводу этого материала. Отчего восторженные всхлипы стали на тон выше.

Забавная деталь – сразу же, в понедельник, сатирический твиттер-акаунт ИА «Панорама» выпустил такую вот «news»: «Сергей Шойгу распорядился в течение 24 часов довести до личного состава Вооружённых сил содержание статьи Владимира Путина об Украине. Министр обороны час назад вылетел с внезапной проверкой войск в Ростовскую область». Смешно, прямо как с брежневскими трудами, «Малой землей», «Возрождением», «Целиной».

Но как же смешно стало в четверг, когда два источника РБК сообщили, что Сергей Шойгу таки-да сделал эту путинскую статью обязательной темой для занятий с бойцами по военно-политической подготовке.

Теперь же – о менее смешном. В финале путинского материала президент РФ отказывает Украине в праве самостоятельно решать свои дела без согласования с Москвой и заявляет, что российская сторона «никогда не допустит, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России». «Тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», – грозит Путин пророссийским путчем.

И это послание не только Украине, но и всему миру. Кремль вновь, в который уж раз заявляет о своем святом праве вмешиваться во внутренние дела, как минимум, Украины (самого большого и важного для Москвы игрока на постсоветском пространстве). При этом он надеется, что под шумок бесконечных климатическо-афганско-сирийских и т.д. обсуждений его со временем устанут одергивать на украинском (и не только) пространстве. И подходы, заявленные в статье про «адиннарот», универсальны. Да-да, Центральной Азии, не имеющей с Московией общего прошлого Киевской Руси (в путинском исполнении – Древней Руси), они тоже касаются!

ОБОСНОВАНИЯ АГРЕССИИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ЯВНЕЕ

Не случайно во второй части – продолжении «ответы на вопросы» (от 13 июля) президент РФ счел нужным сделать акцент на другой его идефикс – распаде СССР, который состоялся, благодаря праву союзных республик на выход из состава Советского Союза. (Закончил многообещающе: «Потом ещё, может быть, об этом поговорим», так что можно ожидать материала и на эту тему).

А теперь вновь вернемся к статье от 12 июля (извините за длинную цитату): «Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А.Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить».

Ха! А как же с РСФСР-РФ? С Калининградской областью имени Канта, с половиной Сахалина и всеми Курильскими островами?.. А вот так – слушаем дополнение, вылетевшее из Пескова: «Российская Федерация ниоткуда (то есть, из состава СССР, – О.К.) не выходила, вот в чем дело» (на просьбу уточнить – а как же подпись Ельцина в Беловежской пуще, Песков не дал ответа). По этой логике – РФ как часть Союза сохраняется. А значит, Кремль оставляет за собой право решать, какие границы правильные, какие нет, равно, как и право приращивать к себе остальные республики.

И нынешние финты российской дипломатии, возглавляемой Лавровым, тоже все более откровенно говорят о намерении восстановить прежний контроль, как минимум, по советской границе.

Олег Кудрин, Рига

По материалам: Укринформ