США в ОБСЕ: Требуем от России прекратить агрессию против Украины

18.07.2021 02:21

Укринформ

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию привлечь к ответственности виновных в гибели самолета рейса MH17, а также прекратить агрессию против Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится в видеоролике, который миссия США в ОБСЕ разместила в Твиттере.

«Сегодня исполняется седьмая годовщина со дня, когда был сбит самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 над территорией восточной Украины, – напоминают американские дипломаты. – Соединенные Штаты присоединяются к остальным странам ОБСЕ в чествовании памяти трагически погибших 298 невинных людей – пассажиров и членов экипажа: мужчин, женщин, детей, матерей, отцов, сестер, братьев».

Today marks 7 years since the downing of Malaysia Airlines Flight #MH17 over eastern Ukraine. We join other OSCE participating States in mourning the tragic deaths of 298 innocent lives. We call on Russia to ensure that the indicted individuals will face justice. pic.twitter.com/mYcrzudO01

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) July 17, 2021

В уголовном деле, которое рассматривается судом в Нидерландах, фигурируют четыре человека, подозреваемые в уничтожении самолета, указывают в миссии. «Все они являются представителями управляемых Россией вооруженных сил на территории восточной Украины… Россия и ее приспешники не могут отрицать того факта, что ракета, выпущенная из российской установки «Бук» с территории восточной Украины, стала причиной катастрофы MH17», – говорится в видеоролике.

«Мы призываем Россию обеспечить привлечение указанных лиц, которые сейчас находятся в России или на подконтрольных ей территориях, к ответственности. Мы требуем от России прекратить кампанию агрессии против Украины», – подчеркивает миссия США в ОБСЕ.

Как известно, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это экс-офицер ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал (в то время полковник) ГРУ генштаба ВС РФ Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все трое – граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о гибели самолета рейса MH17.

