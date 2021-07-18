СБУ вызвала министра обороны РФ для проведения следственных действий

18.07.2021 20:33

Укринформ

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных (процессуальных) действий в Мариуполь.

Как передает Укринформ, повестка обнародована на сайте СБУ.

Согласно документу, Шойгу должен прибыть в следственный отдел СБУ в Мариуполе 20 июля. Повестка подписана следователем ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко.

Шойгу намерены вручить письменное подозрение по части 3 статьи 27 УКУ и части 5 статьи 260 «Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей».

«В случае неявки по вызову или уклонение от явки по вызову, наступают последствия, предусмотренные ст. 139 УПК Украины», – говорится в повестке.

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Такой же документ СБУ подготовила и для бизнесмена, основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева.

Уголовные дела в отношении Шойгу и Малофеева открыли в Украине в 2014 году. В частности, глава Минобороны РФ подозревается в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях», а бизнесмен Малофеев – в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины».

По материалам: Укринформ