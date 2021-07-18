После Авакова, или «Нужен человек с хребтом, который выдержит давление старой системы …»

.» ” src=”https://pl.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/55bd53fd9c78b124fc3d621938e6a1bb.jpg” alt=”После Авакова, или «Нужен человек с хребтом, который выдержит давление старой системы …»” width=”100%” />

После Авакова, или «Нужен человек с хребтом, который выдержит давление старой системы …»

15.07.2021 17:12

Укринформ

По просьбе Укринформа известные эксперты-юристы перечислили ключевые пункты желаемого «реформирования» Министерства внутренних дел

Должность министра внутренних дел Арсен Аваков сохранил и при президентстве Петра Порошенко, и во времена Владимира Зеленского, из-за чего его часто называли «вечным министром». Но ничего в мире вечного нет. 15 июля Верховная Рада уволила Авакова. За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат.

Вероятным преемником Авакова называют действующего председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от «слуг народа» Дениса Монастырского, он согласился на соответствующее предложение Президента. Его кандидатуру на эту должность парламент будет рассматривать 16 июля.

О главных претензиях к персоне Авакова сказано уже очень много – за более чем 7 лет к МВД и его главе собралось много чего. Из памятного: дело Павла Шеремета, расстрел в Княжичах, дело Кирилла Тлявова, дело «рюкзаков», изнасилование в Кагарлыке, дело Екатерины Гандзюк, стрельба в Броварах… Впрочем, несмотря на множество публикаций на эту тему за последние двое суток – мы все же решили посмотреть на проблему под несколько иным ракурсом. В конце концов, замена одного министра на другого – это хоть еще и не гарантия изменений, влияющих на эффективность правоохранительной системы, но вполне уместный предлог их обсудить и спрогнозировать.

Итак, «доеформировать» МВД после отставки Арсена Авакова: что именно следует сделать?

В комментарии Укринформу правозащитница, председатель правления Центра Гражданских Свобод Александра Матвийчук подчеркнула, что нужно возобновить реформу полиции и вернуться к разработанной правозащитниками концепции преобразования унаследованного от советских времен, мягко говоря, не всегда оправданного имиджа «борца с преступностью» – в сервисную службу общества, эффективность которой измеряется, прежде всего, уровнем удовлетворенности населения работой полиции. А с этим – есть проблемы: по данным социологического опроса Фонда Деминициатив и Центра Разумкова, «скорее доверяют» МВД более 21% опрошенных, Нацполиции – почти 28%. – Ред.). Это откровенно мало. Чтобы исправить ситуацию "надо перевести такие принципы как деполитизация, демилитаризация, децентрализация, верховенство права и подотчетность граждан на язык законодательных актов и конкретных практических решений», – говорит эксперт.

«В этом ключе стоит упомянуть о Стратегии развития органов системы Министерства внутренних дел на период до 2020 года, которая, однако, не была выполнена даже наполовину. Ведь помимо создания патрульной полиции, провалившейся аттестации и нескольких реформ в сфере общественной безопасности – не так много уж и произошло», – утверждает юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.

В этом документе, говорит эксперт, огромное количество очень дельных мер, реализовав которые, страна действительно получит не только Национальную полицию нового образца, но и все другие органы, входящие в систему МВД: Государственную пограничную службу, Государственную миграционную службу, ГСЧС и Нацгвардию . «В принципе, преемник Авакова уже имеет готовый указатель, что и как делать», – рассуждает Крапивин.

Это, говорят эксперты, если коротко и в целом. Что касается более конкретных шагов, то…

Прежде всего – на уровне министерства нужно разработать такую ​​систему управления, чтобы исключить зависимость руководства от политического влияния. Речь идет о «возможности утверждения кандидатур на руководящие должности в обход конкурсов, влиянии министерства на утверждение бюджета Нацполиции и другие такого рода вещи», – говорит Александра Матвийчук.

По материалам: Укринформ