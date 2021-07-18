Польша обещает, что война в Украине будет в центре ее председательства в ОБСЕ

Польша обещает, что война в Украине будет в центре ее председательства в ОБСЕ

16.07.2021 18:23

Укринформ

Польское председательство в ОБСЕ в 2022 году будет уделять большое внимание мирному урегулированию конфликта в Украине на основе Минских договоренностей и полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 15 июля.

"Одним из наиболее ярких примеров вызовов последнего времени европейской безопасности является конфликт, затрагивающий безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он уже привел к гибели более чем 13 тыс. человек. Польша будет полностью поддерживать все дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее в соответствии с Минскими договоренностями и полным уважением к суверенитету, территориальной целостности и единству Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявил Рау.

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По его словам, основным пунктом повестки дня Польского председательства в ОБСЕ будет именно содействие прогрессу в мирном урегулировании конфликтов на территории стран-участниц ОБСЕ "в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ".

В своей речи глава МИД Польши также высоко оценил вклад в мирное урегулирование в Украине, который делает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "СММ должна иметь возможность полноценно и эффективно выполнять свой мандат на всей территории Украины", – подчеркнул он.

Как известно, в 2021 году в ОБСЕ, куда входит 57 стран-участниц, председательствует Швеция. С 1 января 2022 года в порядке ротации годовое председательство примет на себя Польша.

По материалам: Укринформ