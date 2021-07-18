Перезагрузка ВСП: наконец появился инструмент очищения всей судебной системы

15.07.2021 20:09

Укринформ

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5068 – второй из пакета судебной реформы, предложенной Президентом. Что это даст Украине?

14 июля парламент 259 голосами «за» принял важный документ, предусматривающий проверку на доброчестность членов Высшего совета правосудия, а также изменяющий порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности (ВСП, напомним, – это ключевой орган в судебной системе, где принимаются окончательные решения о назначении судьи на должность, привлечении к ответственности или увольнении. – Авт.). Это решение, вместе с западными партнерами Украины, успел приветствовать Президент Владимир Зеленский, назвав это шагом к реальной судебной реформе. «Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе. Это, без преувеличения, историческое событие для Украины», – подчеркнул глава государства.

Спросите, что же есть в данном документе? Попробуем очень кратко ответить на этот вопрос.

Первое. Законопроект предлагает создать Этический совет, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями. Решение в этическом совете будут приниматься четырьмя голосами.

Второе. Этический совет будет устанавливать, соответствует ли кандидат на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели, и подавать в орган избрания / назначения список кандидатов, рекомендованных для назначения на должность члена ВСП. Отмечается, что такой список должен содержать число кандидатур, которая по меньшей мере вдвое превышает число вакантных должностей членов ВСП.

Третье. Согласно тексту документа, Этический совет в течение трех месяцев со дня утверждения его персонального состава должен провести оценку членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда. – Авт.), назначенных до вступления в силу данного закона, на соответствие их критериям профессиональной этики и доброчестности.

Четвертое. По результатам такой оценки Этический совет может рекомендовать увольнение члена ВСП.

Пятое. Закон также определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

А пока законопроект ожидает подписи Президента Украины, мы поинтересовались у экспертов-юристов, как они его оценивают, остались ли на 100% довольны?

Руководитель судебного направлении Центра противодействия коррупции Галина Чижик в комментарии Укринформу сказала, что проголосованный депутатами законопроект №5068 дает независимым экспертам решающий голос в процессе отбора будущих членов ВСП и предусматривает реальные инструменты очистки органа от недостойных членов. «ВСП – это ключ к судебной реформы, потому что именно у ВСП сосредоточено больше власти в судебной системе, именно ВСП принимает ключевые решения о назначении, наказании или увольнении судей. Поэтому от доброчестности членов ВСП зависит доброчестность остальных судей».



Галина Чижик

Госпожа Чижик говорит, что последние семь с половиной лет показывают, что можно принимать сколько угодно «реформаторских» законов, но… «Реальных изменений не будет, пока не будет очищен и обновлен орган, принимающий ключевые решения», – отметила эксперт ЦПК.

В Фонде DEJURE также положительно оценили законопроект №5068. «Очень благодарны тем народным депутатам, которые все же добились улучшения законопроекта таким образом, чтобы международные эксперты имели решающую роль при отборе членов ВСП», – говорит исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба. И добавляет, что документ предусматривает создание в ближайшие два месяца независимого органа – Этического совета, который будет оценивать доброчестность членов ВРП и всех будущих кандидатов: «Этот механизм должен обеспечить в дальнейшем качественную работу этого органа».

ВСП несмотря на свою задачу обеспечивать доброчестность и независимость судебной власти, годами усиливал круговую поруку. «Ведь его члены в конфликте интересов помогали продвигаться на должности судей Верховного суда своим друзьям, кумовьям, родственникам, избегать ответственности за существенные нарушения прав человека…», – рассказывает Шиба.

А еще – именно в ВСП отказывались отстранять Павла Вовка и других фигурантов пленок ОАСК от рассмотрения дел. Фактически, этот орган держал в заложниках всю судебную власть и давил на независимых, доброчестных судей через дисциплинарные производства, не давая им бороться с коррупцией, рассматривать дела объективно. «И именно поэтому чрезвычайно важно очистить ВСП от тех нечестных людей в его составе, которые боролись против реальной судебной реформы», – утверждает исполнительный директор Фонда DEJURE.

Предыдущая попытка Президента Зеленского реформировать суды, напоминает наша эксперт, была как раз заблокирована ВСП. Этот орган установил нереальные критерии для работы международных экспертов в комиссии по отбору ВККС. «Из-за этого формирование квалификационной комиссии было «заморожено» и Украина более полутора года не могла подбирать и назначать на вакантные должности судей», – говорит Ирина Шиба.

Как следствие – образовалась огромная нехватка судей. «Соответственно, даже самые простые дела граждан рассматривались годами», – подчеркнула юрист.

Что дальше? Как быстро очистится ВСП? Может ли что-то / кто-то (и как) помешать этому важному процессу?

По словам Галины Чижик, Этическая совет будет только шесть месяцев с момента создания для того, чтобы проверить на доброчестность всех членов ВСП. «Их (членов ВСП) сейчас 17, но председатель ВС входит в ВСП по должности, поэтому Валентину Данишевскую Этический совет проверять не будет. Полномочия членов ВСП, доброчестность которых поставит под сомнение Этический совет, будут автоматически приостановлены до момента принятия окончательного решения субъектами, которые назначили этих членов. На это отведено всего три месяца. Поэтому если не будет проволочек, то через год процесс очистки ВСП должен завершиться», – говорит эксперт ЦПК.



Ирина Шиба

Исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба также отмечает, что времени для промедления нет: «Недоброчестных членов ВСП смогут «спасти» съезды судей, прокуроров, адвокатов и ученых, которые будут иметь три месяца, чтобы собрать большинство голосов для оставления недобросовестные члена в должности».

Если они не впишутся в трехмесячные сроки, то член ВСП будет автоматически уволен.

«Учитывая одиозность многих членов ВСП, внимание общественности и международных партнеров, мы рассчитываем, что делегаты на этих съездах все же не будут жертвовать своей репутацией ради сохранения на должности людей вроде Павла Гречковского. И сами члены ВСП не будут пробовать оспаривать свою недоброчестность в Верховном суде». И к сожалению, нет уверенности в том, что КАС ВС, который может рассматривать иски к Этическому совету, примет справедливое решение по тем же сугубо «кадровых» причинам.

Также, говорит госпожа Шиба, депутаты "Батьківщини" и ОПЗЖ, которые, к слову, не голосовали за закон о реформе ВСП, теоретически могут подать Конституционную жалобу. «И попытаться снести закон через нереформированный КСУ», – добавила Ирина Шиба.

Это же отметила Галина Чижик: «Вероятно, прокремлевские политические силы обжалуют судебную реформу в Конституционный Суд. Не забывайте, что большинство в КСУ – это выходцы из той самой судебной системы, которую мы пытаемся реформировать и которую закон о ВСП лишил влияния на процесс».

Именно поэтому следующим шагом должна стать реформа КСУ.

«Что должен сделать Совет? Взяться за КСУ. Кроме того, надо очистить ВС от недоброчестных судей», – говорит Шиба.

По ее словам, сейчас есть существенные сомнения в добропорядочности 52 судей Верховного суда – об этом (и не только) можно почитать в анализе Фонда DEJURE.

Наконец, вспомнили эксперты и про «вовчий ОАСК». К слову, еще 13 апреля Президент внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации этой «гордости» украинской судебной системы, но…

«ОАСК, конечно, не будет иметь прямого влияния на реформу ВСП, но, как мы знаем из пленок НАБУ, Павел Вовк влияет на отдельных членов ВСП и КСУ. Поэтому решение этого вопроса также не стоит откладывать. Судьи ОАСК ежедневно решают споры в отношении органов центральной власти и могут через эти дела давить на топ-чиновников, влиять на их решения или даже отстранять», – подытожила Ирина Шиба.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ