Оборонное соглашение с США поможет привлечь инвестиции в Украину – политолог

18.07.2021 07:53

Укринформ

Оборонное соглашение с США, работу над которым анонсировала украинская сторона, принесет ряд значительных преимуществ.

Об этом рассказал доктор политических наук Игорь Петренко, сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал "Дом".

Петренко отметил, что Соглашение с Белым домом может стать существенной поддержкой в ​​контексте обеспечения украинской обороноспособности, в частности, позволит Украине внедрять новейшие разработки в этом секторе, убежден эксперт.

Читайте также: Делегация посольства США посетила район ООС

"Договор с США дает нам возможность внедрять новые технологии, инновации, потому что в некоторых разработках мы – впереди США. У нас есть уже хороший пример: сотрудничество с Турцией в части производства беспилотников. У нас даже есть совместные предприятия. Нам нужно обязательно помнить о наших национальных интересах. Есть определенные уникальные технологии, которые нам дают возможность выигрывать", – детализировал политолог.

По его мнению, соглашение с США важно для Украины и с точки зрения привлечения инвестиций.

"Это деньги, которых у нас не хватает на все эти идеи, разработки, которые мы имеем. Несмотря на агрессию Российской Федерации, у нас было очень много продвижений в развитии "оборонки", – напомнил эксперт.

Как сообщалось, народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук сообщила, что Украина и США могут заключить оборонное соглашение. По мнению парламентария, это станет сигналом об укреплении сотрудничества между странами и гарантирует Украине безопасность.

По материалам: Укринформ