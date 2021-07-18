Меркель в Вашингтоне: Nord Stream 2 остался без решений

16.07.2021 14:28

Укринформ

Отсутствие резолюций от Берлина и Вашингтона по Северному потоку-2 оставляет Киеву небольшое поле для маневров

Визит Ангелы Меркель в Вашингтон подтвердил общие позиции США и Германии в вопросах климата, энергетики, европейской безопасности, а также курса на укрепление экономических связей. Программа и встречи подчеркнули стремление обеих стран сблизить отношения, которые серьезно пострадали за несколько предыдущих лет президентства Дональда Трампа. Однако визит также показал, что у обеих стран остаются кардинальные разногласия, в частности, относительно проекта Nord Stream 2. А это значит, что недостроенный газопровод остается большой преградой для понимания влиятельных экономик мира, и одновременно – угрозой для энергетической безопасности Европы и прежде всего Украины.

СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Пребывание канцлера Меркель в Вашингтоне было плотно наполнено встречами и символами. Она стала первой иностранной гостьей в резиденции вице-президента США Камалы Харрис. Две женщины-лидера охотно позировали на камеры и не скрывали приподнятого настроения от встречи.

В конце июня стало известно о намерении Байдена назначить послом США в Германии Эми Гутманн, которая может стать первой женщиной в этой должности. И это еще больше добавило положительного фона визиту Меркель, в том числе в гендерном плане, на что в Америке обратили отдельное внимание.

Кроме того, Ангела Меркель получила почетную степень доктора Университета Джона Хопкинса, что также засвидетельствовало ее заслуги в научном мире. Кстати, для Меркель это уже 18-е по счету звание почетного доктора. Сама она по профессии серьезный ученый, физик, и неплохо смотрится в мантиях университетов со всего мира.

Однако наиболее весомой частью ее визита были переговоры с президентом Джо Байденом. В этом многие также разглядели определенный символизм, ведь Меркель стала первым руководителем европейского правительства, которого Байден принял в Овальном кабинете после инаугурации в январе. В дипломатическом контексте – это вопрос приоритетов внешней политики. Встреча предполагала как общение с глазу на глаз, так и переговоры в расширенном формате, а также ужин с участием первой леди США Джилл Байден и мужа Меркель, профессора Йоахима Зауэра. К слову, запланированная пресс-конференция после переговоров лидеров началась с опозданием больше чем на час, а это является признаком того, что лидерам было о чем говорить больше запланированного времени – в отличие от женевской встречи Байдена с Путиным.

Если же говорить об общей статистике, то нынешний визит Ангелы Меркель в США стал 23-м по счету на протяжении 16 лет ее канцлерства. А Джо Байден – четвертый американский президент, с которым она ведет переговоры. Впечатляет. Вряд ли кто-то сможет побить этот «рекорд».

Реальным результатом нынешней встречи стало подписание лидерами Вашингтонской декларации, а также начало Партнерства в сферах климата и энергетики. В инициативах подтверждается общая позиция относительно содействия миру и безопасности (в том числе в энергетической сфере), верховенства права в Европе, прозрачности, эффективного управления, поддержки гражданского общества, независимости СМИ. Более того, в инициативе партнерства содержится прямая ссылка на Украину. На языке документа, стороны обязались «мобилизовать инвестиции в страны Центральной и Восточной Европы, в том числе путем поддержки энергетической трансформации Украины, ее энергоэффективности и энергетической безопасности».



Фото: White House

ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ ПО NORD STREAM 2

Один из наиболее актуальных вопросов для Украины, а именно прекращение строительства российского газопровода Nord Stream 2, остался в «подвешенном состоянии», без единой резолюции. Германия продолжает желать завершения проекта несмотря ни на что и, очевидно, что Меркель хотела бы достичь реальных договоренностей на встрече с Байденом. Впрочем, они так и не были достаточно наработаны перед визитом. Еще до этой встречи американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме намекали, что решений по газопроводу после переговоров ожидать не стоит. Но так или иначе, стороны пришли к общему знаменателю, который определил на пресс-конференции лично Байден: «Мы с канцлером Меркель абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угроз соседним странам».

Здесь важно понимать, почему Nord Stream 2 необходим Меркель. Ведь дело не в том, что на нее давит немецкий бизнес, лоббируемый кремлевскими нефтедолларами, хотя это можно считать сопутствующим фактором. В основном это обусловлено ее стремлением добиться уменьшения потребления угля в стране, заменив его на доступный газ. В этой связи завершение строительства и запуск трубопровода Nord Stream 2 воспринимается немецким правительством как выполнение программы и, наконец, обещаний перед электоратом – особенно в преддверии осенних выборов в Германии. Для Меркель важно не подвести свою политическую силу, Христианско-демократический союз, чтобы партия сохраняла весомую роль в формировании нового правительства. Поэтому вполне логично, что канцлер руководствуется внутриполитическими мотивами, и отнюдь не настроена подыгрывать Кремлю.

Для этого Меркель готова гарантировать механизмы «торможения» для Путина, о чем она публично заявляла и раньше. Впрочем, на этот раз на пресс-конференции Меркель высказалась более содержательно. Она заверила, что Германия будет "действовать активно" в случае, если Россия откажется транспортировать газ в Европу через украинскую ГТС. Глава немецкого правительства также намекнула, что у ЕС есть "различные инструменты", которые можно употребить в нужный момент. Правда, сама Меркель сильно надеется, что такой момент никогда не наступит" – читай, верит в честность Путина. А это выглядит, по меньшей мере, наивно для опытного политика и опасно для Украины, которая первой окажется под ударом в случае, если госпожа канцлер допускает очевидную ошибку.



Фото: DPA

УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ

Запланированный визит президента Украины в США и его встреча с Байденом выглядит как часть сложной дипломатической партии, где свои интересы имеют США, Германия, ЕС, Украина и, конечно же, Россия. И в этом контексте важны даты украинского визита в Вашингтон, которые американская сторона еще не подтвердила, однако, очевидно, сделает это после переговоров Байдена с Меркель – важного промежуточного этапа в этой партии.

Администрация Байдена испытывает немалое давление со стороны Конгресса США, в том числе однопартийцев-демократов в Палате представителей и Сенате. Законодатели пытаются заставить президента ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2, и таким образом окончательно похоронить российский проект. С этой целью применяется весь имеющийся инструментарий – от блокирования в Сенате назначений на ключевые должности в администрации Байдена до открытых обращений, резолюций и поправок с требованиями о санкциях против оператора газопровода.

В Белом доме, который с самого начала избрал сомнительную тактику относительно ограничения санкций против Nord Stream 2 ради широких переговоров с ФРГ, очевидно, также ожидали, что Меркель привезет в Вашингтон приемлемое предложение, которое оправдывало бы все риски команды Байдена. И это, прежде всего, должно гарантировать безопасность Украины, на чем постоянно акцентируют в Конгрессе. Однако после визита Владимира Зеленского в Берлин 12 июля стало понятно, что немецкие предложения и разговоры о «гарантиях» со стороны России не могут устраивать украинцев, которые знают истинную цену обещаниям Кремля. И именно из-за этого перед визитом Меркель в Белый дом в Вашингтоне заговорили, что никаких договоренностей по Nord Stream 2 не будет.

Итак, почему важны даты визита президента Украины в Вашингтон? В прошлом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба четко заявил, что встреча Зеленского и Байдена предварительно готовится на конец июля. Однако ни Украина, ни Соединенные Штаты не называли конкретных дат, и впоследствии появилась информация, что украинский визит может состояться в августе, когда Конгресс США – мощный адвокат Украины – уйдет на каникулы. То есть, в таком случае глава Украинского государства не сможет встретиться с влиятельными группами законодателей, чтобы усилить таким образом позиции в поддержку Украины в вопросе Nord Stream 2.

Однако здесь также есть нюансы. Так, Палата представителей завершает сессию и уходит на каникулы в последних числах июля, тогда как Сенат еще будет работать первую неделю августа. Безусловно, обе палаты имеют влияние на администрацию президента США, однако Сенат обладает большим количеством инструментов. И если Белый дом назначит встречу Байдена с Зеленским после 6 августа, это лишь подтвердит мотивацию правительства США избежать таким образом дополнительного давления со стороны американского Конгресса.

ПОЛЕ ДЛЯ МАНЕВРОВ

Для Украины важно, что, несмотря на разногласия между США и Германией по Nord Stream 2, обе страны до сих пор всерьез учитывали украинские интересы. Отсутствие решения со стороны Берлина и Вашингтона оставляет для Киева небольшое поле для маневров. Преимущество Украины в такой ситуации зависит, прежде всего, от дипломатического мастерства и политической настойчивости официального Киева. Ведь российский газопровод несет не только угрозу в энергетической сфере, он также убирает дополнительный предохранитель для новой агрессии РФ против Украины – как только украинская ГТС перестанет быть ценным активом для Кремля и Путина лично. Кроме того, в случае запуска российский газопровод станет настоящим символом европейской коррупции, которой позволили состояться в США. Поэтому задача для Украины заключается в том, чтобы эти факторы в полной мере учитывали как в Берлине, так и в Вашингтоне.

Ярослав Довгопол, Ольга Танасийчук. Вашингтон–Берлин

По материалам: Укринформ