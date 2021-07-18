Политика

Арестович считает, что Путину невыгодно встречаться с Зеленским

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Арестович считает, что Путину невыгодно встречаться с Зеленским

Арестович считает, что Путину невыгодно встречаться с Зеленским

18.07.2021 18:17

Укринформ

Лидеру РФ Владимиру Путину невыгодно встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку ему нечего предложить в качестве результата данного саммита.

Как передает Укринформ, такое мнение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в эфире телеканала "Дом" высказал Алексей Арестович.

"Путину невыгодно встречаться с Зеленским, поскольку тогда и народ Украины, России, и особенно оккупированной части Донбасса, и мировое сообщество будут ждать конкретного результата. А если результатов не будет, то в выигрыше будет инициатор этой встречи, то есть, Президент Зеленский", – сказал он.

В таком случае, по мнению Арестовича, Президент Украины в глазах всех предстанет человеком, который хотел мира и делал для этого инициативные шаги.

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"А Путин будет выглядеть "букой и бякой", который не пошел ни на какие условия своего визави, то есть, фактически, будет не только тем, кто разжигает конфликт, но и лицом, заинтересованным в его продолжении. Это невыгодно для Путина", – считает спикер украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал Укринформ, 20 апреля 2021 года Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Позже, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос прекращения войны на востоке Украины обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями «ДНР» и «ЛНР».

По материалам: Укринформ

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