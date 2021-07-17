У Зеленского прокомментировали переговоры Байдена и Меркель

16.07.2021 20:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что США и Германия останутся верными своим обязательствам и принципам по защите прав и достоинства людей и противостоянию несправедливости.

Об этом заявил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, комментируя встречу Президента США и канцлера Германии Ангелы Меркель и их позицию по "Северному потоку-2" сообщает корреспондент Укринформа.

"Джо Байдена и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой, процитирую: "пообещали защищать права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это происходит ". Президент Украины надеется, что именно так это и будет, что самая мощная страна в мире и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам, своим принципам и не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы ", – сказал спикер.

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Он также отметил, что приветствует усилия Байдена и Меркель, которые они прилагают к урегулированию кризиса, который сейчас образуется в связи с возможной достройкой и запуском газопровода "Северный поток- 2".

"К сожалению, после переговоров в США мы услышали от сторон, по их собственному признанию, что им не удалось прийти к общей позиции. Тем не менее, мы благодарны за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета Украины, по их заявлению, что СП- 2 нельзя разрешить России использовать как оружие, и Украина даже после завершения действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной ", – подчеркнул Никифоров.

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При этом он добавил, что не услышали конкретно, как стороны будут пытаться это обеспечить.

Как сообщал Укринформ, во время встречи Президента США и канцлера Германии в четверг в Вашингтоне стороны подтвердили готовность поддерживать Украину, ее реформы, а также евроатлантические устремления украинского народа.

По материалам: Укринформ