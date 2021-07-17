Визит Зеленского в США: на Банковой обещают скоро раскрыть дату и программу

Визит Зеленского в США: на Банковой обещают скоро раскрыть дату и программу

16.07.2021 20:22

Укринформ

Дата и повестка дня визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки в настоящее время находятся на финальном этапе согласования и могут быть обнародованы в ближайшие дни.

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас все согласования и приготовления уже на финальной стадии и, надеюсь, что в ближайшие дни или я, или Офис Президента уже сможем сообщить вам и дату, и программу предстоящего визита", – отметил представитель главы государства.

Как сообщал Укринформ, 7 июня президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 11 июня сообщал, что встреча президентов Украины и США в Вашингтоне состоится в конце июля.

По материалам: Укринформ