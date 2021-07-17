Венедиктова договорилась с руководителями спецслужб Литвы о сотрудничестве

17.07.2021 10:22

Укринформ

Генпрокурор Ирина Венедиктова во время визита в Литву договорилась о сотрудничестве в сфере экономики с директором Службы специальных расследований Жидрунасом Барткусом и директором Службы расследований финансовых преступлений Антони Микульскисом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Руководители украинского и литовского институтов договорились углублять сотрудничество в сфере защиты экономики", – говорится в сообщении.

Служба специальных расследований является правоохранительным органом, который занимается разоблачением, противодействием и предупреждением коррупции в Литве и работает на международном уровне для предотвращения ее распространения.

«Весь мир должен объединиться против коррупции, поэтому для нас приоритетно развивать связи с работниками правопорядка других стран. Литва готова делиться лучшими практиками и опытом. Такое взаимодействие развивает потенциал антикоррупционных органов, а именно мощной борьбы от нас всех ждет общество», – цитирует пресс-служба Венедиктову.

В ходе встречи с директором Службы расследований финансовых преступлений страны генпрокурор обменялась информацией о мерах по защите государственных финансов и противодействию отмыванию средств, которые принимаются правоохранительными органами обеих стран.

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«Разрушение теневых схем – очень важное направление, где от бдительности работников правопорядка зависят все сферы жизни государства. В прошлом году благодаря нашей координации по противодействию схемам уклонения от уплаты налогов на почти 50 миллиардов гривень увеличились поступления в бюджет. А ликвидация транзитно конвертационных групп увеличила поступления НДС на 40 миллиардов гривень. Сейчас украинская система противодействия финансовым преступлениям находится в состоянии преобразования. В сентябре заработает новый орган – Бюро экономической безопасности. Его аналитики и детективы будут работать над предупреждением и расследованием преступлений, связанных с экономикой и финансами», – отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что Офис генпрокурора в этом году уже заключил соглашение о сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества, которое также является партнером Службы расследований финансовых преступлений Литовской Республики.

Фото: ОГП

По материалам: Укринформ