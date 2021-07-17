СНБО рассмотрит вопрос границы через две недели

16.07.2021 19:19

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос относительно границы на следующем заседании СНБО.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом по итогам заседания СНБО заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

«Мы понимаем сложности, с которыми сталкиваемся относительно границы, поэтому по предложению Президента было принято решение: две недели наши пограничники, новый министр внутренних дел готовят этот вопрос еще раз на рассмотрение СНБО с учетом того, что вопрос крайне сложный и требует очень большой работы общей… Через две недели мы вернемся на заседании СНБО к этому вопросу», – отметил Данилов.

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Как сообщалось, ранее секретарь СНБО заявил, что заседание СНБО 16 июля будет проходить в одной из областей, не сказав, в какой именно. 15 июля стало известно, что Совбез соберется в Киеве. СНБО 16 июля рассмотрел шесть вопросов, один из которых был под грифом секретно.

По материалам: Укринформ