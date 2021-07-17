СНБО рассмотрел допуск в Украину иностранных войск на учения-2021

16.07.2021 22:29

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел на своем заседании вопрос о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом по итогам заседания СНБО заявил Секретарь Совбеза Алексей Данилов.

«Мы рассматривали вопрос о допуске подразделений Вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях «Объединененные усилия – 2021» и «Независимость объединяет – 2021». К нам приедет очень много представителей других стран на празднование 30-й годовщины Независимости. У нас будут проведены еще военные учения. Для того чтобы иностранные войска находились на нашей территории, нам нужно принимать соответствующие решения», – отметил Данилов.

Как сообщал Укринформ, стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" по масштабу, представительству и сценарию превзойдут прошлогодние. Учения пройдут в три этапа. В частности, во время первого и второго этапов планируется отработать вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии. В ходе третьего этапа планируется отработать элементы управления группировками войск при ведении операций с применением многонациональных подразделений из состава Вооруженных Сил государств-партнеров.

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Главным управлением военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины направлено приглашение 16 странам-партнерам, в том числе государствам – членам НАТО – США, Великобритании, Канаде, ФРГ, Венгрии, Польше, Румынии, Литве, Словакии, Турции. Кроме того, приглашены государства, имеющие статус партнера НАТО с расширенными возможностями – это Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия, а также государства, присоединившиеся к программе НАТО "Партнерство ради мира" – Молдова и Азербайджан.

По материалам: Укринформ