Президент Молдовы назвала Украину одним из приоритетов во внешней политике

17.07.2021 00:21

Укринформ

Президент Республики Молдова Майя Санду представила свое видение и приоритеты внешней политики на предстоящие годы в рамках встречи с дипломатическим корпусом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт президентуры Республики Молдова.

«Мы пользуемся сейчас большой открытостью со стороны наших внешних партнеров, но нам следует много работать, чтобы оценить это и использовать на благо людей. Мы не можем упустить эту возможность», – подчеркнула Санду во время презентации документа.

По ее словам, деятельность президентуры в области внешней политики будет осуществляться по пяти основным направлениям, среди которых поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими странами, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны.

Приоритетами она также назвала преодоление пандемии COVID-19, помощь в восстановлении экономики страны, борьба с коррупцией, продвижение правового государства и активная роль на глобальном уровне.

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Отмечается, что согласно Конституции, президент Республики Молдова представляет страну в отношениях с другими странами на самом высоком уровне и осуществляет свои полномочия в области внешней политики в сотрудничестве с парламентом и правительством.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский поздравил Президента Молдовы Майю Санду с победой демократических проевропейских политических сил на досрочных парламентских выборах.

По материалам: Укринформ