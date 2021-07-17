Представитель НАТО рассказал о перспективах реформы Укроборонпрома

17.07.2021 18:53

Укринформ

Союзники поддерживают реформы Украины в сфере безопасности и обороны, в частности, принятие во втором чтении законопроекта №3822 о реформировании Укроборонпрома, который приблизит всю оборонную промышленность Украины к принципам, которых в этой сфере придерживаются страны НАТО.

Об этом сегодня в Одессе в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках Львовского форума по вопросам безопасности вокруг реформ в оборонной промышленности Украины заявил Гордон Скип Дэйвис, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям.

«Мы убеждены, что это абсолютно верный путь для Укроборонпрома, чтобы модернизировать свои бизнес-практики, стратегии и финансовые планы в интересах Украины и ее Вооруженных сил. Во-первых, реформа повысит финансовую стабильность Укроборонпрома, во-вторых – укрепит его позиции на рынке, и в-третьих – сделает более привлекательным для потенциальных инвесторов. … Это хорошо для экономики Украины, для Вооруженных сил и для ее безопасности», – сказал представитель НАТО.

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Он отметил, что в странах НАТО нет общей практики организации оборонной промышленности. В некоторых странах главную роль в этом играют государственные корпорации, в других удельный вес предоставляется частному бизнесу. Но все страны Альянса придерживаются общих принципов в этой сфере, включая прозрачность, конкуренцию, парламентский надзор и эффективное государственно-частное сотрудничество. Украина, которая стремится к сближению с НАТО, по его словам, очевидно обязалась принять эти принципы.

Он подчеркнул, что такие реформы требуют системного видения, стратегического терпения и правовой четкости. Оборонная реформа и модернизация оборонной промышленности являются одними из ключевых в более широком контексте реформ в Украине. Это длительный и сложный процесс, поэтому союзники «аплодируют» политической воле правительства и парламента Украины, которые ускорили продвижение в этих реформах, что особенно важны в условиях борьбы против длительной российской агрессии.

По мнению Дэйвиса, преобразования в Укроборонпроме будут укреплять стабильность Украины, повысят привлекательность оборонной промышленности для инвесторов и потенциальных клиентов, откроют новые перспективы для промышленного и технического сотрудничества в сфере обороны между Украиной и НАТО, поскольку страны-союзницы имеют подобные правовые нормы и регуляторные правила.

Для успешного воплощения этой реформы, как заметил представитель НАТО, является необходимой не только поддержка со стороны правительства и промышленности, но также широкое понимание преимуществ этого процесса людьми, гражданским обществом. Такая широкая поддержка является важным фактором для потенциальных партнеров, инвесторов и для всех стран-членов НАТО.

«Обязательства Украины реформировать сектор безопасности и обороны приветствуется в штаб-квартире НАТО и во всех столицах стран-союзниц. Агрессия России на востоке Украины делают эти реформы даже более необходимыми и своевременными. Реформы в военно-промышленном комплексе имеют более широкую стратегическую цель – построить демократическую и богатую Украину, что является лучшим ответом на внешнюю агрессию и запугивание», – добавил Гордон Скип Дэйвис.

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Как сообщалось, 13 июня Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №3822 по реформе оборонно-промышленного комплекса Украины – за принятие законопроекта в целом проголосовали 256 депутатов.

Документ предусматривает преобразование Укроборонпрома в акционерное общество, единственным акционером которого будет государство в лице Кабинета Министров Украины. При этом отраслевые и научные производственные мощности будут реорганизованы в хозяйственные субъекты, которые будут находиться под корпоративным управлением Укроборонпрома.

Форум по вопросам безопасности по эффективности оборонной промышленности Украины состоялся в Одессе 16-17 июля текущего года при поддержке НАТО, Немецкого фонда Маршалла, Фонда Ганса Зайделя, при содействии Одесской областной государственной администрации и Государственного университета «Одесская Политехника».

По материалам: Укринформ