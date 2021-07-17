Мониторинг олигархов: Зеленский поручил подготовить проект системы до 7 сентября

16.07.2021 20:13

Укринформ

Президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны поручили до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга олигархов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совбеза, сообщает корреспондент Укринформа.

"Президент Украины, СНБО Украины поручили аппарату Совета нацбезопасности Украины, Антимонопольному комитету, СБУ, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга в отношении тех лиц, которых мы с вами привыкли называть олигархами", – сказал он.

Данилов заверил, что система будет понятна, но не уточнил, чего именно будет касаться ее мониторинг.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, речь идет о создании Реестра олигархов.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ