Монастырский планирует исчезнуть из информационного поля на месяц – Арахамия

17.07.2021 14:15

Укринформ

Новоназначенный министр внутренних дел Денис Монастырский планирует на месяц исчезнуть из информационного поля, чтобы лучше ознакомиться со своими обязанностями и задачами.

Об этом в эфире программы "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Укринформ.

"У него есть интересные идеи и наработки, концепции, которые он хочет воплотить. Но он решил, сегодня мне сказал, условно, на месяц исчезнуть из инфополя для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, какие есть наработки, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он все расскажет, чем будет заниматься, как он видит воплощение каких-то программ для того, чтобы мы потом как парламент могли его контролировать", – сообщил он.

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Арахамия добавил, что одной из главных задач Монастырского является разделение МВД.

В частности, согласно планам правящей коалиции, Нацгвардия будет отсоединена от Нацполиции.

Также из подчинения МВД "заберут" Государственную пограничную службу.

В то же время дальнейшее подчинение Государственной миграционной службы еще не решено, рассказал руководитель фракции "Слуга народа".

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Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 парламентарий.

До назначения Монастырский был народным депутатом от фракции "Слуга народа" и возглавлял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Экс-глава МВД Арсен Аваков 13 июля подал заявление об отставке, а 15 июля парламент освободил его от должности.

Фото: sluga-narodu.com

По материалам: Укринформ