Данилов объяснил, почему заседание СНБО не стали проводить в Сумах

Данилов объяснил, почему заседание СНБО не стали проводить в Сумах

16.07.2021 18:43

Укринформ

Заседание Совета национальной безопасности и обороны предварительно планировалось провести в Сумах, но было перенесено в Киев в связи с отчетом Кабинета Министров в парламенте.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Первый вопрос рассматривался в режиме "секретно" и касался нашей государственной политики в сфере защиты государственной границы. Предварительно вопрос планировалось рассматривать в городе Сумы, но с учетом того, что в Кабинете Министров был отчет в Верховной Раде, поэтому этот вопрос был перенесен в город Киев. Но предложение Президента, что заседание СНБО будут проходить иногда в областных центрах есть, оно остается, мы вас будем предупреждать, когда это будет происходить", – сказал он.

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Данилов объяснил, что многие члены правительства являются также и членами СНБО, а поскольку в пятницу в Верховной Раде проходит час вопросов к Кабмину, то министры могли не успеть доехать до Сум.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО заявил, что заседание СНБО 16 июля будет проходить в одной из областей, не сказав, какой именно. 15 июля стало известно, что Совбез соберется в Киеве.

По материалам: Укринформ