Арахамия считает, что Украина должна бороться за компенсации в вопросе Nord Stream 2

17.07.2021 19:37

Укринформ

Украине сложно будет остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2", но перед ней стоит задача-минимум – выторговать компенсации.

Об этом в эфире программы "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Укринформ.

"Нашей главной целью, конечно, было остановить, но мы понимали, что это очень сложно сделать, потому что каждая страна заботится о своих интересах. Конечно, вопрос "Северного потока" – это больше вопрос не к Германии. Фактически ни одна страна в мире не отказалась бы от возможности через себя непосредственно подключить трубу и иметь геополитическое влияние плюс большие финансы. Но это не означает, что нам нужно сесть и смотреть. Программа-минимум – выторговать для Украины компенсаторные механизмы", – сказал Арахамия.

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По его словам, "этого нельзя сделать за один визит, это комплексное дело".

"Например, я как руководитель группы дружбы "Украина-США" за последние два с половиной месяца провел 70 встреч в Zoom с сенаторами и конгрессменами, где объяснял им конкретно на примерах, почему это для нас очень болезненно, что мы теряем с точки зрения экономики и геополитики. В Госдепе США решение принято, но существуют законодательные инициативы, которые могут это заблокировать", – объяснил Арахамия.

Как сообщалось, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров в Вашингтоне обменялись мнениями по поводу проекта газопровода "Северный поток-2".

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По словам Байдена, они согласились с Меркель относительно того, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель отметила, что в ФРГ и США существуют разные мнения по поводу "Северного потока-2".

По материалам: Укринформ