Зеленский подписал закон о тюрьме за ложь в декларациях
Зеленский подписал закон о тюрьме за ложь в декларациях
16.07.2021 21:32
Укринформ
Президент Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» № 1531-IX , принятый Верховной Радой Украины 29 июня 2021 года", – говорится в сообщении.
Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.
В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.
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Отныне признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (по действующей редакции – до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции – от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.
В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. (по действующей редакции – более 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (по действующей редакции – от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы сроком на один год.
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Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненные им убытки или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим.
Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, нежели предусмотрено законом; или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
По материалам: Укринформ