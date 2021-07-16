Украина в ОБСЕ: Путин опубликовал статью с фейковыми нарративами об Украине

15.07.2021 21:44

Укринформ

Миссия Украины в ОБСЕ обратила внимание стран-участниц на концепцию суверенитета, которую выразил президент РФ Владимир Путин в своей статье с фейковыми нарративами об Украине.

Как передает корреспондент Укринформа, это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 15 июля.

Во время своего выступления Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк обратил внимание иностранных коллег на то, что в минувший понедельник, 12 июля, Путин "опубликовал длинную статью с целым набором российских фейковых нарративов об Украине".

"Я думаю, что некоторые мои коллеги с ней уже ознакомились. Я бы хотел процитировать из нее только одно предложение: "Уверен, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией". Довольно интересная концепция суверенитета, не так ли?", – заявил Цимбалюк.

Глава украинской миссии при ОБСЕ указал на то, что руководство Кремля остается разочарованным по поводу того, "что независимая Украина не стремится к этому российскому так называемому "партнерству" после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего была временно оккупирована часть и совершена попытка аннексии части территории Украины".

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"То есть, Россия просто продолжает свою агрессию, надеясь, что сработает так называемое "принуждение к миру" – еще одна концепция, которую она создала, исказила и которой грубо злоупотребляет в своих собственных воинственных целях, примеры чего мы наблюдали во многих странах, в частности недавно в Грузии и Украине".

Как сообщал Укринформ, 12 июля Путин опубликовал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев". В ней изложена российская имперская версия истории Восточной Европы со времен Древней Руси до современности. В статье Путин пренебрежительно ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, заявляя, что российская сторона "никогда не допустит, чтобы наши исторические территории и близких для нас людей, которые живут там, использовали против России". Тем, кто сделает такую ​​попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", – пригрозил Путин.

По материалам: Укринформ