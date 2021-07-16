Украина готовится заключить оборонительное соглашение с США – Верещук

16.07.2021 14:23

Укринформ

Украина и США могут заключить оборонительное соглашение, которое станет сигналом об укреплении сотрудничества между странами и гарантирует Украине безопасность.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук, передает Укринформ.

"Мы надеемся на подписание оборонного соглашения с США, а такое возможно. Сейчас идет разработка рамочных пунктов такого соглашения", – сказала она.

Верещук отметила, что Украина уже получает достаточно помощи от США, но соглашение закрепит и усилит стратегическое американо-украинское партнерство в области обороны.

"Да, помощь уже есть – санкции, политическая поддержка, "айленды" (патрульные катера – ред.), "джавелины" (противотанковый ракетный комплекс, – ред.)… Но мы должны чувствовать, что мы имеем партнера, стратегического партнера, с которым у нас есть оборонное соглашение, которое поможет нам обеспечить безопасность", – убеждена она.

Читайте также: Делегация посольства США посетила район ООС

Парламентарий подчеркнула, что вопросы защиты Украины от российской агрессии не могут рассматриваться вне контекста безопасности всего Европейского региона, поскольку страна является "воротами" в Европу.

"Мы в центре Европы. Нельзя отгородиться от нас. Нельзя даже, чтобы хоть кто-то в своих воспаленных мозгах сказал, что, например, пусть Россия имеет влияние, мы не будем обращать на это внимания. Сейчас так уже не работает политика. Мы все – один большой дом. и нам нужно понимать, что границы Украины с Россией – это границы Европы. Но есть люди, есть политики, эксперты, которые закрывают глаза и не хотят признавать реальность. Но, слава богу, что есть много политиков, экспертов, которые понимают реальность", – отметила Верещук.

Как сообщал Укринформ, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Президент Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты планирует обсудить с руководством США широкий спектр двусторонних отношений. Пойдет речь идет о безопасности и обороне, а также о ситуации в Донецкой и Луганской областях, части которых временно оккупированы Россией.

По материалам: Укринформ