Встречу «слуг народа» с Зеленским и правительством перенесли на следующий политический сезон
Встречу «слуг народа» с Зеленским и правительством перенесли на следующий политический сезон
16.07.2021 15:06
Укринформ
Встречу народных депутатов из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде с Офисом Президента и Кабинетом Министров перенесли с субботы, 17 июля, на следующий политический сезон.
Об этом председатель фракции "СН", нардеп Давид Арахамия рассказал на брифинге в парламенте, передает корреспондент Укринформа.
"Не будет (встречи – ред.). Мы не успеваем подготовиться, поэтому решили, что перенесем это на начало следующего сезона", – сказал он.
Как сообщалось, в субботу, 17 июля, планировалась встреча народных депутатов из фракции "Слуга народа" с Офисом Президента и правительством.
Ранее во фракции "СН" анонсировали на 17 июля закрытое мероприятие с участием Президента Владимира Зеленского и Кабинета Министров.
Текущая пятая сессия Верховной Рады будет продолжаться до 23 июля. Согласно календарному плану, к закрытию сессии у парламентариев осталась одна пленарная неделя. На неделе с 19 по 23 июля запланирована работа с избирателями.
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Планируется, что шестая сессия парламента начнется 7 сентября и продлится до 21 января 2022 года.
По материалам: Укринформ