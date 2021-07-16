Встречу «слуг народа» с Зеленским и правительством перенесли на следующий политический сезон

Встречу «слуг народа» с Зеленским и правительством перенесли на следующий политический сезон

16.07.2021 15:06

Укринформ

Встречу народных депутатов из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде с Офисом Президента и Кабинетом Министров перенесли с субботы, 17 июля, на следующий политический сезон.

Об этом председатель фракции "СН", нардеп Давид Арахамия рассказал на брифинге в парламенте, передает корреспондент Укринформа.

"Не будет (встречи – ред.). Мы не успеваем подготовиться, поэтому решили, что перенесем это на начало следующего сезона", – сказал он.

Как сообщалось, в субботу, 17 июля, планировалась встреча народных депутатов из фракции "Слуга народа" с Офисом Президента и правительством.

Ранее во фракции "СН" анонсировали на 17 июля закрытое мероприятие с участием Президента Владимира Зеленского и Кабинета Министров.

Текущая пятая сессия Верховной Рады будет продолжаться до 23 июля. Согласно календарному плану, к закрытию сессии у парламентариев осталась одна пленарная неделя. На неделе с 19 по 23 июля запланирована работа с избирателями.

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Планируется, что шестая сессия парламента начнется 7 сентября и продлится до 21 января 2022 года.

По материалам: Укринформ