Статья Путина является историческим вымыслом – американский дипломат в ОБСЕ

16.07.2021 18:02

Укринформ

Статья Путина об Украине является историческим вымыслом и оскорбляет украинский народ.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил и. о. временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Я тоже прочитал статью президента Путина, на которую ссылается уважаемый представитель Украины. Она – как исторический вымысел, так и крайне оскорбительна для украинского народа", – заявил он.

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Американский дипломат отметил, что разделяет осуждение этого "фальшивого и некорректного текста" со стороны главы украинской миссии при ОБСЕ.

Постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постсовета обратил внимание стран-участниц на статью Путина "с фейковыми нарративами об Украине". В частности, он указал на высказывания президента РФ о том, что "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией". По словам посла, эта путинская концепция суверенитета является "весьма интересной".

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Также глава украинской миссии при ОБСЕ заявил, что руководство Кремля остается разочарованным по поводу того, "что независимая Украина не стремится к этому российскому так называемому партнерству после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего была временна оккупирована и предпринята попытка аннексии части территории Украины".

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Как сообщалось, 12 июля Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней изложена российская имперская версия истории Восточной Европы со времен Древней Руси до современности. В статье Путин пренебрежительно ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, заявляя, что российская сторона "никогда не допустит, чтобы наши исторические территории и близких для нас людей, которые живут там, использовали против России". Тем, кто сделает такую ​​попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", – пригрозил Путин.

По материалам: Укринформ