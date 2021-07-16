США и Германия продолжат взаимодействовать для поддержки Украины – Байден

16.07.2021 01:03

Укринформ

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Германия продолжат сотрудничать с целью поддержки Украины, ее реформ, а также евроатлантических стремлений украинских граждан.

Об этом он заявил в четверг во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы согласились с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты, с нашей неизменной поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с неизменной важности реформ и поддержкой их (народа Украины – ред.) Евроатлантических стремлений», – подчеркнул американский лидер.

В этой связи он отметил, что США и Германия продолжат выступать вместе в защиту союзников на восточном фланге от российской агрессии.

Кроме того, Байден вспомнил о российском газопроводе, который строится в Балтийском море, и вокруг которого США и Германия ведут длительные переговоры.

«Я повторил свою обеспокоенность «Северным потоком-2 ». Мы с канцлером Меркель абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы соседним странам", – подчеркнул глава Белого дома.

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Он также заявил, что сегодня две страны начинают партнерство в сферах климата и энергетики. Его целью станет «поддержка энергетической безопасности и развития устойчивой энергетики, устойчивых энергетических технологий в странах с развивающейся экономикой, в частности в Центральной Европе и в Украине».

Как сообщал Укринформ, в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель начала визит в Вашингтон, в ходе которого провела встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

По материалам: Укринформ