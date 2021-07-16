Политика

США и Германия поддержат энергетическую трансформацию Украины

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 1 минута чтения

США и Германия поддержат энергетическую трансформацию Украины

США и Германия поддержат энергетическую трансформацию Украины

16.07.2021 04:18

Укринформ

Лидеры США и Германии согласились работать вместе для содействия трансформации Украины в энергетическом секторе с целью усиления ее энергоэффективности и безопасности.

Об этом говорится в положениях партнерства в сферах климата и энергетики США и Германии, основанному по результатам встречи Байден-Меркель в Вашингтоне, передает Укринформ.

«США и Германия будут сотрудничать, чтобы … мобилизовать инвестиции в страны Центральной и Восточной Европы, в том числе путем поддержки энергетической трансформации Украины, ее энергоэффективности и энергетической безопасности», – отмечается в одном из пунктов инициативы.

Читайте также: Меркель заявляет о гарантиях газового транзита через Украину

В общем, основанное на встрече лидеров партнерство предусматривает целый комплекс мер для реагирования на климатические изменения, а также укрепление энергобезопасности. В этой связи делается акцент на широкое внедрение возобновляемых источников энергии и устойчивых альтернативных видов топлива, сокращении выбросов, а также их быстрого перехода на нулевой уровень.

Как сообщал Укринформ, во время встречи президента США и канцлера Германии в четверг в Вашингтоне стороны подтвердили готовность поддерживать Украину, ее реформы, а также евроатлантические стремлений украинского народа.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Лучший футболист Евро-2020 перешел в “ПСЖ”

2 часа ago

Астрономы заметили активность на самой большой из обнаруженных комет

2 часа ago

Рада приняла Бюджетную декларацию на 3 года

3 часа ago

БК “Одесса” подписал американского защитника

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button