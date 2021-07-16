СНБО ввела санкции против девяти человек из списка США и готовит новые
СНБО ввела санкции против девяти человек из списка США и готовит новые
16.07.2021 20:13
Укринформ
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении специальных ограничительных санкций в отношении 9 человек, находящихся в санкционном списке США.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге по итогам совещания Совбеза, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сегодня мы приняли решение по применению санкций в отношении 9 человек. По остальным лицам мы работаем", – сказал Данилов.
Он добавил, что на следующем заседании СНБО может быть принято соответствующее решение о применении санкций и к другим лицам.
Данилов сообщил, что рассматривались два списка – от Кабинета Министров и Службы безопасности Украины. Список из 25 организаций, предприятий был отправлен на доработку на две недели.
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Отвечая на вопрос, он отметил, что санкции не были применены ни к Коломойскому, ни к Деркачу, ни к Дубинскому.
Как сообщал Укринформ, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 100 украинцев, находящихся под санкциями Министерства финансов США.
По материалам: Укринформ