Рада заслушает Шмыгаля и рассмотрит назначения Монастырского министром внутренних дел

16.07.2021 08:15

Укринформ

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 16 июля, во время часа вопросов к правительству заслушают доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по деятельности Кабинета Министров в течение первой половины 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные повестки дня, обнародованные на сайте парламента.

Парламентарии также намерены рассмотреть вопрос назначения нынешнего председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Кроме этого, народные депутаты планируют создать временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования фактов коррупции в государственных предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении Национальной академии аграрных наук Украины (проект постановления №5196), а также временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления №5477).

В то же время повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении проектов законов №3360-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве", №4361 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной службе "относительно расширения круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу", №3047 "О правилах отбывания административного ареста".

Для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты №5002 "О внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле" и №4620 "О внесении изменений в Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно совершенствования законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности".

Как сообщал Укринформ, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

Народные депутаты от "Слуги народа" вечером в тот же день обсудили вопрос увольнения Авакова на заседании фракции при участии Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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По результатам заседания стало известно, что главным кандидатом на должность руководителя МВД является действующий председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он сообщил, что согласился на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел.

Верховная Рада 15 июля освободила Арсена Авакова от должности министра внутренних дел.

В тот же день в парламент поступило представление от Премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении министром внутренних дел Дениса Монастырского.

По материалам: Укринформ