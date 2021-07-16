Рада приняла закон о переходе на paperless

Рада приняла закон о переходе на paperless

15.07.2021 18:44

Укринформ

Верховная Рада приняла закон о режиме «без бумаг» (paperless).

Как передает Укринформ, за законопроект №5495 «Об особенностях предоставления электронных публичных услуг» во втором чтении проголосовали 238 народных депутатов.

Основная цель paperless – государственные органы в Украине не смогут требовать бумажные документы, справки и удостоверения, если информация имеется в государственных реестрах.

Документом вводятся новые термины, такие как «электронная публичная услуга», «автоматический режим предоставления электронной публичной услуги», «комплексная электронная публичная услуга», «система электронного взаимодействия электронных ресурсов», «публичная услуга» и другие термины, связанные с предоставлением и получением электронных публичных услуг, а также устанавливаются особенности предоставления таких услуг.

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Документом также вносятся изменения в Закон Украины «Об административных услугах», необходимые для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением публичных услуг в электронной форме.

По материалам: Укринформ