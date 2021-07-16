Рада назначила Монастырского министром внутренних дел

16.07.2021 12:23

Укринформ

Верховная Рада поддержала назначение Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины.

За соответствующее решение проголосовали 271 народный депутат, передает корреспондент Укринформа.

Как сообщал Укринформ, Аваков 13 июля подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

Народные депутаты от "Слуги народа" вечером того же дня обсудили вопрос увольнения Авакова на заседании фракции при участии Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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По результатам заседания стало известно, что главным кандидатом на должность главы МВД является председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он сообщил, что согласился на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел.

Парламент уволил министра внутренних дел Авакова в четверг, 15 июля. В тот же день в Верховную Раду поступило представление от Премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении на должность министра внутренних дел Монастырского.

Денис Монастырский в августе 2019 года был избран народным депутатом от фракции "Слуга народа". Он возглавлял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

По материалам: Укринформ