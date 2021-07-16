ЕС приветствует принятие Верховной Радой критически важных законов для судебной реформы

16.07.2021 04:32

Укринформ

Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой Украины двух законов, которые касаются реформы в судебной сфере, в частности относительно формирования Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и назвал этот шаг путем к укреплению стратегического партнерства между ЕС и Украиной.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном в четверг на сайте Европейской службы внешних действий.

«Европейский Союз приветствует решительный шаг, который Украина сделала на этой неделе к широкой реформе судопроизводства с целью восстановления доверия общественности и инвесторов к судебной системе. На протяжении нескольких прошлых дней парламент Украины принял два критически важных элемента законодательства, которые предусматривают прозрачное переназначение Высшей квалификационной комиссии судей и оценку добросовестности действующих и будущих членов Высшего совета правосудия – двух ключевых судебных органов Украины», – подчеркивается в документе.

Официальный представитель заметил, что "в обоих этих реформах международные эксперты будут играть временную, но решающую роль в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

«Европейский Союз решительно поддержал подготовку этих реформаторских законов и предоставит всю необходимую помощь, чтобы обеспечить их успешную имплементацию. Это не только позволит восстановить судебную систему, укрепить верховенство права и лучше защитить фундаментальные права в Украине, но также усилит стратегическое многостороннее партнерство между ЕС и Украиной», – подчеркнул представитель ЕС.

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Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла с предложениями Президента закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№3711-д).

Кроме того, 14 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№ 5068), который предусматривает реформу этого органа.

По материалам: Укринформ