Зеленский подписал указ о миротворцах для миссии ООН в Конго

Зеленский подписал указ о миротворцах для миссии ООН в Конго

15.07.2021 21:30

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Как передает Укринформ, соответствующий указ от 15 июля опубликован на сайте главы государства.

«Направить для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек», – говорится в документе.

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Отмечается, что решение принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с Законом «Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».

По материалам: Укринформ