Законопроект о медицинском каннабисе касался больше бизнеса, а не больных – Разумков

14.07.2021 22:26

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности", который Рада отправила на доработку, имеет много пробелов и касается больше вопроса выращивания конопли и бизнеса, чем помощи больным.

Такое мнение Разумков высказал в интервью «Громадському», передает корреспондент Укринформа.

«Давайте к первому (чтение – ред.) нормальный закон внесем. Как показывает практика – разговоры о том, что исправим ко второму (чтение – ред.) – имеем проблему. Этот закон был о деньгах, о производстве, а не об обеспечении людей обезболивающими. Если бы там было увеличение перечня лекарственных средств, которые могут быть предоставлены лицам (сегодня у нас есть другие обезболивающие, другие наркотические вещи, на четком контроле это происходит). Но это все же больше о бизнесе, а не о больных людях», – сказал спикер.

Разумков отметил, что в законопроекте №5596 много пробелов.

«Этот закон, о котором мы говорили, – это о выращивании и производстве конопли. Давайте тогда посмотрим полностью закон: там много пробелов. Например, что происходит с отходами? Я небольшой специалист для того, чтобы очень-очень углубляться. Почему, например, показатель содержания наркотических веществ увеличивается до 0,2 в том числе в технической конопле? Что будет происходить? Куда может быть это направлено? Например, выращиваться здесь, а дальше отправляться за границу или производиться здесь? Кто ведет контроль за этим процессом? Там много пробелов», – сказал он.

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По мнению Председателя ВР, для обеспечения людей обезболивающими есть другие механизмы, кроме принятия закона о выращивании медицинского каннабиса.

«Я не хочу заниматься пиаром, здесь не политика. Когда начинают некоторые наши коллеги спекулировать на том, что мы не даем людям, которые нуждаются обезболивания, возможность получить это обезболивающее, это неправда. Для того, чтобы получить обезболивающее, надо принять (во-первых, они уже приняты) или расширить через решение Кабинета Министров перечень веществ, которые могут быть предоставлены людям», – отметил Разумков.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 13 июля, вернула на доработку субъекту законодательной инициативы законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности", который предусматривает легализацию медицинского каннабиса.

По материалам: Укринформ