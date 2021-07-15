Тупицкого вызвала в Офис генпрокурора, чтобы вручить подозрение – адвокат

Тупицкого вызвала в Офис генпрокурора, чтобы вручить подозрение – адвокат

15.07.2021 01:13

Укринформ

Адвокат бывшего главы КСУ Александра Тупицкого заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему повестку в Офисе генпрокурора с целью вручить уведомление о подозрении в уголовном производстве.

Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец в Facebook, передает Укринформ.

В ОГП вызвали Тупицкого на 11:00 16 июля.

«В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения новой подозрения. Пока подозрения нет, но до утра планируют писать . А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп ("Голоса" Ярослав – ред.) Юрчишин », – сообщил он.

Как сообщалось, во вторник Кассационный суд в составе Верховного Суда признал незаконным Указ Президента Владимира Зеленского от 27 марта текущего года, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии Укринформу заявил, что на это решение ВС будет подана апелляция.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. 26 февраля своим указом Президент продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.

Тупицкий обжаловал в ВС указы о своем отстранении от должности судьи КС.

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27 марта Президент отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.

По материалам: Укринформ