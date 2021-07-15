Россия использует гуманитарную политику в качестве оружия – эксперт

15.07.2021 00:24

Укринформ

Для России гуманитарная политика является составляющей военной доктрины и она использует ее как оружие против своих оппонентов.

Об этом заявил журналист, председатель ассоциации "Украина без границ" Александр Свидинюк во время круглого стола в Укринформе.

Эксперт подчеркнул важность серьезного отношения к статье президента РФ Владимира Путина из-за большой роли отношения к мемориальной политике в России. Примером этого журналист указал те факты, что Россия тратит более миллиарда долларов ежегодно на пропаганду своих идей, ценностей за границу.

"Мы должны понимать, что это является элементом гибридной войны. В целом, у нас есть три уровня войны: это война с оружием, это информационная война и, самый высокий уровень, это семантическая война… Россия очень этим пользуется и здесь есть очень большое пространство к манипуляциям, очень большое пространство для того, чтобы трактовать факты так, как это выгодно самой России", – акцентировал он.

Свидинюк назвал общей идеей статьи тезис, что Украина не имеет собственной идентичности, она вышла из состава России и у Украины нет будущего как отдельного национального проекта.

По его мнению, публикация является в первую очередь месседжем для россиян и должна легитимизировать агрессию России в сторону Украины, но также она несет месседж пророссийскому электорату в Украине, что именно такую ​​повестку дня они формируют и таким образом они формируют их сознание.

"Безусловно, это все манипуляции. Путин пытается хоть как-то, всеми своими манипуляциями легитимизировать присутствие своих войск. Они вспоминают оккупацию Крыма исключительно как нечто совершенно очевидное. Безусловно, украинский ответ должен быть на это также абсолютно последовательным", – подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что в Украине мемориальной политикой занимаются историки-энтузиасты.

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"В Украине политика памяти, мемориальная политика – это пространство для историков-энтузиастов где-нибудь на форумах, на круглых столах, об этом поговорить и написать, возможно, пост в Фейсбуке. В то время, как для России это является частью гибридной войны и она использует гуманитарную политику как стратегическое оружие в руках против своих оппонентов", – предостерег Свидинюк.

Как сообщал Укринформ, 12 июля Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Материал выложен на русском и украинском языках на официальных ресурсах РФ.

Статья начинается с постоянного утверждения Путина, что «русские и украинцы – один народ». В то же время автор заявляет, что как «большую общую беду, как трагедию» воспринимает «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной». Вину за это он возлагает на «собственные ошибки, допущенные в разные периоды», а также на «целенаправленную работу» некоторых сил.

13 июля Зеленский заявил, что не успел ознакомиться полностью со статьей Путина, но те части, которые он прочел, свидетельствуют о большой работе.

По материалам: Укринформ