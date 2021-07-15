Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел

15.07.2021 10:17

Укринформ

Верховная Рада на заседании в четверг уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

За соответствующее решение проголосовав 291 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.

Как сообщал Укринформ, Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел 13 июля. Народные депутаты от "Слуги народа" в тот же день обсудили вопрос отставки Авакова на заседании фракции. На заседании политсилы присутствовали Президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По результатам заседания стало известно, что главным кандидатом на пост главы МВД является действующий председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он сообщил, что согласился на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел.

Рассмотрение кандидатуры Дениса Монастырского на должность нового министра состоится в пятницу, 16 июля.

Как сообщалось, Аваков 22 февраля 2014 стал и.о. министра внутренних дел, после того, как с этой должности был уволен Виталий Захарченко.

С 27 февраля 2014 Аваков занимал должность министра внутренних дел в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Фото Александра Клименко

По материалам: Укринформ